人民币衍生品：境内美元掉期曲线略陡，美元拆借利率长端大幅上扬

路透北京11月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周略趋陡峭，短端略下而长端持稳。交易员称，由于境内人民币流动性略宽松，且美元趋紧，机构减少了通过美元掉期短端换取人民币，隔夜掉期 有所下移；而大行在掉期长端卖压一直较强，一年期掉期 继续维持在低位。

他们并指出，本周境内美元流动性较为紧张，美元拆借的长端大幅上扬，六个月到一年期的拆借利率已升至2.5%附近。随着美国大选不确定性增加，以及12月美联储加息预期升温，一些商业银行开始加大对跨年美元资金的需求。

“近期掉期长端更多是大行的市场干预，通过buy/sell补充外汇储备之类的，所以长端没怎么动。而人民币资金面稍微松了些，TN、ON就下来一点。”一中资行交易员称。

他并认为，未来掉期曲线走势主要看人民币贬值速度：如果人民币贬值快，掉期会在美联储加息和大行干预的加持下掉得更快；如果人民币贬值速度放缓，掉期长端可能会上行。

亦有外资行交易员表示，现在美国大选的不确定性很强，很多机构都开始拿跨年的资金，最近三个月的需求已经比较大了。随着12月美联储议息会议的临近，美元拆借的价格还会往上涨，长端涨幅会大一些。

“一旦美联储加息，对美元的流动性影响会很大，大家要lock负债端的成本，做短的没什么用，所以都在借长的。”他称。

北京时间14:59，境内美元/人民币一周期掉期 报20.5点，一个月期 报84.7点，一年期 报530点，较上周五分别涨2.50%、1.44%和0.95%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.650，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.675/3.975，较上周五则小升。

中国银行间市场周五资金面较宽松，回购利率继续下行。交易员称，在月初没有MLF（中期借贷便利）到期的情况下，央行昨日开展MLF投放逾4,000亿元资金，有助缓解跨年流动性不足的担忧。