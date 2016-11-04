《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月31日-11月4日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.3%，而人民币汇率指数则在周五创纪录新低。美国大选变数继续发酵，美元指数应声回调，降低了人民币的贬值压力；但客盘逢低购汇的心态也限制了汇价反弹的空间。尽管11月美联储议息会议如期未加息，但12月的加息预期仍在升温，料将继续施压人民币。 公开市场操作: --中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

业内人士认为，中国经济回暖基础不牢，未来一段时间还需要货币政策助力，因此政策远未到转向阶段，整体基调还是保持稳健。具体工具使用上，预计还是以公开市场加MLF操作为主，根据外汇占款等变化灵活应对。

债市: --中国银行间债市本周现券收益率陡峭化下行。随着月初压力因素消退，资金面转为宽松，短券收益率下行幅度较为明显，长端下探则相对谨慎。机构多预期流动性宽松局面的可持续性不强，PMI数据回暖亦打压做多意愿，债市观望氛围较为浓重。周中央行开展大额MLF操作，配合公开市场净回笼被解读为缩短放长操作，对债券提振有限。

票据: --中国票据市场转贴利率本周低位盘整，总体波动不大。因即使转为月初，已处在较低水平的转贴利率下行动力也不足，一年国有及股份制银行票据继续在2.70%附近有成交，交投较为活跃。交易员称，央行在减少公开市场逆回购同时，提前加量续做MLF，锁短放长将推高未来资金价格。但银行间市场主要回购利率所受影响不大，票据市场也随之观望。