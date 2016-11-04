《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为路透中文新闻为您整理的10月31日-11月4日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.3%，而人民币汇率指数则在周五创纪录新低。美国大选变数继续发酵，美元指数应声回调，降低了人民币的贬值压力；但客盘逢低购汇的心态也限制了汇价反弹的空间。尽管11月美联储议息会议如期未加息，但12月的加息预期仍在升温，料将继续施压人民币。 公开市场操作: --中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。
业内人士认为，中国经济回暖基础不牢，未来一段时间还需要货币政策助力，因此政策远未到转向阶段，整体基调还是保持稳健。具体工具使用上，预计还是以公开市场加MLF操作为主，根据外汇占款等变化灵活应对。
债市: --中国银行间债市本周现券收益率陡峭化下行。随着月初压力因素消退，资金面转为宽松，短券收益率下行幅度较为明显，长端下探则相对谨慎。机构多预期流动性宽松局面的可持续性不强，PMI数据回暖亦打压做多意愿，债市观望氛围较为浓重。周中央行开展大额MLF操作，配合公开市场净回笼被解读为缩短放长操作，对债券提振有限。
票据: --中国票据市场转贴利率本周低位盘整，总体波动不大。因即使转为月初，已处在较低水平的转贴利率下行动力也不足，一年国有及股份制银行票据继续在2.70%附近有成交，交投较为活跃。交易员称，央行在减少公开市场逆回购同时，提前加量续做MLF，锁短放长将推高未来资金价格。但银行间市场主要回购利率所受影响不大，票据市场也随之观望。
股市: --中国股市沪综指 连续第四周上涨，周五创近10个月盘中新高，但成交量未见明显放大。临近美国大选，全球金融市场的风险偏好可能产生短期扰动，国内投资者情绪再度回归谨慎。近期经济数据虽回暖，但汇率波动幅度加大，且资金面偶尔略显偏紧，大盘出现持续性走强的基础尚不牢固。 (完) (整理 李宏薇/吕雯瑾/张晓翀/孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。