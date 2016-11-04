更新版 1-台湾货币市场：短率随隔拆利率回升持稳，因应美国大选增加调度弹性

* 隔拆利率回升，因有央行存单交割 * 关注下周美国总统选举结果，增加调度弹性 * 有银行将发行存单开始询价，留意月中后变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月4日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，今日有1,600亿台币央行定 存单交割，隔拆利率也顺势开高，缓解短率可能走低的疑虑，一周拆款持稳在近期水准。 因应美国总统大选将在下周出炉，他们称，国际金融市场将因不同候选人当选而出现全然不同的走势，因 此也只能将天期落短，以增加调度的弹性。 〞下周重点在大选结果。〞一位大型银行交易员说。 随着时序进入新提存期，此前为了消积数而明显偏低的拆款利率也消失不见。资金调度人士称，主要以两 大龙头银行的拆款利率为基准，对票券商一周利率做在0.30%。 虽然近期陆续有银行将发行可转让定存单于市场询价，不过交易员表示，提存期初资金尚称宽裕，没有感 受到影响。但随着时序逐渐接近12月，应该留意月中后整体资金环境的变化。 美国民主党总统候选人希拉里克林顿的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共 和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。 本地时间 17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.473 31.468 台湾加权股价指数<.TWII 9,068.15 9,067.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.230% 0.171-0.230% --一周拆款利率区间 0.174-0.310% 0.173-0.310% --两周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.230-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员指出，虽是周五，但因逢月初，发票量并未例行性明显增加，成交利率则持稳现 有水准，跨月成交利率集中在0.33%。 针对下周，票券商认为，需关注美国总统大选结果对全球金融市场的影响，届时短票利率也会因为市场资 金水位的变化而调整。 〞目前外资钱还没走，还好。〞一位票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33%，月内则在0.32%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.330%，区间在0.32-0.35%，成交金额为61.26 亿台币；前日加权平均利率为0.326%，区间在0.30-0.34%，成交金额为85.23亿台币。 台湾央行周五发行3,905.5亿台币定存单，与今日定存单到期金额2,494.5亿台币相较 ，存单发行余额增1 ,411亿台币。 下周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；资金落点分别为周一7.0亿、周二4,215.3亿、周三1,982.0亿 、周四1,389.5亿、周五2,007.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负372亿台币，累计至周日超额准备负1,116亿台币、加计前期 1%的超额准备为334亿台币。 **RP券源不多** 债券附买回(RP)方面，交易员表示，受公债殖利率波动较大，且时序进入年底影响，交易部位都偏低，资 金调度需求不高，大致以续做为主。 展望下周，他们指出，除了周五预计有300亿台币公债交割外，其余没有特别的宽松或紧缩因素，预料RP 利率将可持平在既有水准。 〞最近交易商部位都低，可能会延续到年底。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员指出，今日寿险资金较多，可能与近日缺乏国际债券交割有关，整体尚称平稳。由 于近期会有公司债陆续到期，在券源逐渐减少下，利率缺乏走扬动能。 下周宽松与紧缩因子有:周一鸿海 30亿台币公司债交割、南亚 20亿公司债还本、台北 富邦银行还本20亿、板信银行还本5亿;周二凯基银行8,000万美元国际债交割;周五10年期增额公债105/11R交 割，金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持稳低位。短天期公债RP利率主要落在0.28%，0.29%比例偏 少，少数做在0.27%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，少数在0.28%；公司债附买回利率主要成交在0.3 4-0.35%，0.34%比例增加。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买 回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 乔艳红)