表格：外资在韩国股市卖超1,916亿韩元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0734GMT，外资在韩国股市卖超1,9 16亿韩元。外资已连续三日卖超韩股，期间总计净卖出4,193亿韩元的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 11月 4日 -191.6 192.5 -10.9 ^11月 3日 -205.7 339.8 -135.5 11月 2日 -22.0 147.8 -130.1 11月 1日 14.0 65.9 -91.2 10月31日 10.1 131.0 -144.1 10月28日 -33.4 -13.9 57.0 10月27日 28.9 -24.0 -3.7 10月26日 -82.8 29.9 57.5 10月25日 -61.4 242.4 -187.8 10月24日 97.0 158.6 -255.5 10月21日 45.9 11.1 -67.0 10月20日 109.3 17.3 -122.7 10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 ---------------------------------------------------- 本月以来 -405.3 746.0 -367.7 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,205.0 -6,645.4 -6,618.0 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。