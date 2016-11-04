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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 15:45 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,916亿韩元

路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0734GMT，外资在韩国股市卖超1,9
16亿韩元。外资已连续三日卖超韩股，期间总计净卖出4,193亿韩元的股票。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月 4日     -191.6          192.5          -10.9
    ^11月 3日     -205.7          339.8         -135.5
     11月 2日      -22.0          147.8         -130.1
     11月 1日       14.0           65.9          -91.2
     10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
     10月27日       28.9          -24.0           -3.7
     10月26日      -82.8           29.9           57.5
     10月25日      -61.4          242.4         -187.8
     10月24日       97.0          158.6         -255.5
     10月21日       45.9           11.1          -67.0
     10月20日      109.3           17.3         -122.7
     10月19日      229.9         -210.2          -16.4
     10月18日      189.9           86.4         -284.4
     10月17日      291.2         -243.7          -48.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -405.3          746.0         -367.7
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,205.0       -6,645.4       -6,618.0
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
      

 (编译 高琦 审校 王洋)

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