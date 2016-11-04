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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:01 BJT

金属期市：伦敦期锌从逾五年高位拉回，市场等待美国就业报告

同时，中国本周公布的制造业和服务业数据令人鼓舞，提振了对该国经济增长的信心。

从下周开始，一系列数据料将巩固有关中国经济正在企稳的看法。

LME期铜 小跌0.3%，上日铜价曾触及7月22日以来高位4,965.50美元。

行业组织周五表示，2016年和2017年全球铜需求料将与供应大致相当，但最大消费国中国的消费量有可能强于预期。

上海保税区铜溢价本周攀升5美元至90-100美元，为3月以来最高，反映出实货金属需求回升。

沪铜 守住0.9%的涨幅，沪锌 上涨1.5%，沪锡 大涨4.4%。

LME期锡 涨1.6%至每吨21,435美元，创2014年9月以来最高。

LME期锌 下滑0.9%至每吨2,466美元，因浮现获利了结操作。锌价周四涨2.5%，并触及2011年8月来高位2,494美元。(完)

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(编译 于春红/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)

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