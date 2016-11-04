金属期市：伦敦期锌从逾五年高位拉回，市场等待美国就业报告

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
同时，中国本周公布的制造业和服务业数据令人鼓舞，提振了对该国经济增长的信心。
从下周开始，一系列数据料将巩固有关中国经济正在企稳的看法。
LME期铜 小跌0.3%，上日铜价曾触及7月22日以来高位4,965.50美元。
行业组织周五表示，2016年和2017年全球铜需求料将与供应大致相当，但最大消费国中国的消费量有可能强于预期。
上海保税区铜溢价本周攀升5美元至90-100美元，为3月以来最高，反映出实货金属需求回升。
沪铜 守住0.9%的涨幅，沪锌 上涨1.5%，沪锡 大涨4.4%。
LME期锡 涨1.6%至每吨21,435美元，创2014年9月以来最高。
LME期锌 下滑0.9%至每吨2,466美元，因浮现获利了结操作。锌价周四涨2.5%，并触及2011年8月来高位2,494美元。(完)
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(编译 于春红/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。