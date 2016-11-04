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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:21 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率续收高，因新长券上场带动盘势偏空

* 105/11R券殖利率续收高
    * 30年新登场长券成交至1.74%，殖利率曲线后端走高
    * 105/11R期下周交投区间先看0.93-0.97%

    路透台北11月4日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周
五收高。交易员表示，30年期公债发行前交易 的殖利率成交偏高在1.74%，带
动105/11R殖利率连二日收升。
    
    交易员表示，冷券市场的卖压尚未被消化，一向是多头心中隐忧。今日新登场的30年公
债105/14期，该期发行前交易殖利率若与上日成交的30年冷券殖利率1.65%相比，再走升9基
点，显见市场对长券的胃纳仍旧不佳。
    
    针对下周债市行情，美国选举结果仍牵动金融市场。一位大型证券商交易员表示。 〞
国际市场一般认为特朗普不会当选，如果是这种，可能都要避险，就先买短的公债。〞
    
    交易商表示，下周债市行情有美国总统大选、以及标售新的十年券两项变数。尤其是美
国总统选情特别扑朔迷离，美国民主党总统候选人希拉里克林顿、和共和党候选人特朗普两
人的选情胶着，只要是后者的民调扬升，市场的避险情绪上扬，不利股市，却有利债市短多
。此现象在选举结果出炉前，恐怕都无法避免。
    
    美国将于下周二(8日)举办总统大选。台北时间周三(9日)午后预料有官方的选举结果。
     
    此外，下周二(8日)105/11R期公债也将首次增额发行的标售，金额300亿台币，周五(11
日)交割。目前市场初步预估，标债的结果料在0.95%附近。
      
    交易员预估，105/11增额券下周发行前交易殖利率交投区间将介在0.93-0.97%，而先前
1.02%的高位可能不易见到，因为短期内避险需求仍高，料将压低殖利率。
       
    美国长期公债价格周四下跌，此前英国央行称通胀很可能进一步攀升，而下周美国大选
结果的不确定性支撑短期公债。指标10年期美国公债 收益率从周三尾盘1.80%上
升至1.82%。               
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +1.75    0.6875     0.6810-0.6900         2.5
    10  105/11R                  +1.80    0.9410     0.9290-0.9480       135.5
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9400%
   5    105/13                          0.6875%
   3     105/1                          0.5200%
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如； 审校)

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