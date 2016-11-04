台湾债市：105/11R券殖利率续收高，因新长券上场带动盘势偏空

* 105/11R券殖利率续收高 * 30年新登场长券成交至1.74%，殖利率曲线后端走高 * 105/11R期下周交投区间先看0.93-0.97% 路透台北11月4日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周 五收高。交易员表示，30年期公债发行前交易 的殖利率成交偏高在1.74%，带 动105/11R殖利率连二日收升。 交易员表示，冷券市场的卖压尚未被消化，一向是多头心中隐忧。今日新登场的30年公 债105/14期，该期发行前交易殖利率若与上日成交的30年冷券殖利率1.65%相比，再走升9基 点，显见市场对长券的胃纳仍旧不佳。 针对下周债市行情，美国选举结果仍牵动金融市场。一位大型证券商交易员表示。 〞 国际市场一般认为特朗普不会当选，如果是这种，可能都要避险，就先买短的公债。〞 交易商表示，下周债市行情有美国总统大选、以及标售新的十年券两项变数。尤其是美 国总统选情特别扑朔迷离，美国民主党总统候选人希拉里克林顿、和共和党候选人特朗普两 人的选情胶着，只要是后者的民调扬升，市场的避险情绪上扬，不利股市，却有利债市短多 。此现象在选举结果出炉前，恐怕都无法避免。 美国将于下周二(8日)举办总统大选。台北时间周三(9日)午后预料有官方的选举结果。 此外，下周二(8日)105/11R期公债也将首次增额发行的标售，金额300亿台币，周五(11 日)交割。目前市场初步预估，标债的结果料在0.95%附近。 交易员预估，105/11增额券下周发行前交易殖利率交投区间将介在0.93-0.97%，而先前 1.02%的高位可能不易见到，因为短期内避险需求仍高，料将压低殖利率。 美国长期公债价格周四下跌，此前英国央行称通胀很可能进一步攀升，而下周美国大选 结果的不确定性支撑短期公债。指标10年期美国公债 收益率从周三尾盘1.80%上 升至1.82%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +1.75 0.6875 0.6810-0.6900 2.5 10 105/11R +1.80 0.9410 0.9290-0.9480 135.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9400% 5 105/13 0.6875% 3 105/1 0.5200% 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如； 审校)