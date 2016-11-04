国际油市：油价可能连续六日下跌，受累于美国库存大增及需求低迷

“需求疲软供应强劲这种持续的市场状况，将会成为更为主导的推动价格变化的因素，因石油输出国组织(OPEC)口头干预的影响开始减弱，而且市场重新调整对于协同减产的预期，”BMI Research称。

“我们预计每桶43-53美元的波动区间，将带领油市进入新的一年，我们维持2017年布兰特原油和WTI均价分别在每桶55美元和53.5美元的预测不变，”BMI Research补充说。

分析师说，美国总统选举投票日即将到来，交易商将资金撤出原油期货，也令油市倍感压力。

除了对美国大选的忧心，交易商表示油市基本面也疲弱，包括美国库存大增、需求增长缓慢，而石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯能否在本月稍晚达成有意义的减产也令人感到存疑。

“2016年第三季需求增长率不到上年同期的三分之一，”巴克莱银行研究报告称，该行并预测上季需求增长率将低于100万桶/每日。巴克莱称，今年最后一季石油消费量不会增加太多，2017年平均消费量为130万桶/每日。(完)

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