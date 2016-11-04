《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.87166人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为24.05%，低于上交易日收盘的24.54%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港 A/H股比价 元) 工商银行 4.41 4.65 1.09 建设银行 5.25 5.60 1.08 中国银行 3.37 3.44 1.12 农业银行 3.15 3.25 1.11 招商银行 17.91 18.60 1.10 中信银行 6.06 4.98 1.40 交通银行 5.66 5.89 1.10 民生银行 9.16 8.86 1.19 中国人寿 21.95 19.22 1.31 中国平安 34.93 40.65 0.99 中国太保 29.80 27.75 1.23 中信证券 16.84 16.98 1.14 新华人寿 42.89 34.00 1.45 海通证券 16.65 13.74 1.39 华能国际 7.11 4.75 1.72 大唐发电 3.91 2.03 2.21 华电国际 4.96 3.27 1.74 中煤能源 6.57 4.40 1.71 中国神华 17.35 16.72 1.19 中国石油 7.26 5.30 1.57 兖州煤业 12.63 5.84 2.48 中国石化 4.94 5.60 1.01 上海石化 5.87 3.82 1.76 中海油服 12.18 7.15 1.95 仪征化纤 3.94 1.57 2.88 中国铝业 3.94 2.91 1.55 江西铜业 14.71 9.25 1.82 洛阳钼业 3.81 1.71 2.56 紫金矿业 3.34 2.60 1.47 马钢股份 2.79 1.79 1.79 鞍钢股份 4.49 4.00 1.29 重庆钢铁 2.52 2.50 1.16 海螺水泥 17.37 22.20 0.90 洛阳玻璃 25.61 5.25 5.60 京城机电 10.48 3.47 3.46 中联重科 4.52 2.80 1.85 金隅股份 4.33 2.89 1.72 中国国航 7.49 5.18 1.66 东方航空 6.36 3.48 2.10 南方航空 7.16 4.39 1.87 中国远洋 5.20 2.63 2.27 中海集运 4.08 1.64 2.85 中集集团 14.11 9.25 1.75 中海发展 6.78 4.31 1.80 宁沪高速 9.06 10.52 0.99 深高速 8.72 7.43 1.35 成渝高速 4.87 3.08 1.81 皖通高速 13.69 6.17 2.55 广深铁路 4.36 4.10 1.22 中国南车 9.35 6.86 1.56 中国交建 14.06 8.92 1.81 中国铁建 10.48 10.14 1.19 中国中铁 8.70 6.30 1.58 长城汽车 10.48 7.30 1.65 比亚迪 55.35 48.45 1.31 广汽集团 24.81 9.51 2.99 青岛啤酒 31.66 31.50 1.15 白云山 25.68 18.84 1.56 新华制药 13.71 5.60 2.81 海信科龙 11.13 6.25 2.04 南京熊猫 14.22 7.02 2.32 晨鸣纸业 9.45 6.72 1.61 上海医药 20.51 19.70 1.19 中兴通讯 15.44 10.50 1.69 东方电气 9.64 5.91 1.87 潍柴动力 10.15 11.92 0.98 东北电气 7.87 3.08 2.93 广船国际 27.26 11.30 2.77 昆明机床 8.20 2.58 3.65 一拖股份 11.83 4.32 3.14 北辰实业 4.21 2.55 1.89 创业环保 8.74 4.32 2.32 中国中冶 4.29 2.48 1.98 金风科技 16.63 11.24 1.70 丽珠 59.12 45.70 1.48 万科 24.59 20.35 1.39 郑煤机 6.23 3.87 1.85 大连港 2.41 1.37 2.02 山东墨龙 13.08 3.73 4.02 浙江世宝 50.89 11.58 5.04 复星医药 24.51 24.00 1.17 光大银行 3.85 3.54 1.25 东江环保 18.82 12.00 1.80 上海电气 8.42 3.51 2.75 广发证券 18.02 17.10 1.21 华泰证券 20.54 16.30 1.45 东方证券 16.14 7.98 2.32 光大证券 17.18 11.68 1.69 招商证券 18.19 11.96 1.74 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。