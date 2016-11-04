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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月4日

路透11月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.87166人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为24.05%，低于上交易日收盘的24.54%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港     A/H股比价
                                                          元)      
 工商银行                                       4.41         4.65          1.09
 建设银行                                       5.25         5.60          1.08
 中国银行                                       3.37         3.44          1.12
 农业银行                                       3.15         3.25          1.11
 招商银行                                      17.91        18.60          1.10
 中信银行                                       6.06         4.98          1.40
 交通银行                                       5.66         5.89          1.10
 民生银行                                       9.16         8.86          1.19
 中国人寿                                      21.95        19.22          1.31
 中国平安                                      34.93        40.65          0.99
 中国太保                                      29.80        27.75          1.23
 中信证券                                      16.84        16.98          1.14
 新华人寿                                      42.89        34.00          1.45
 海通证券                                      16.65        13.74          1.39
 华能国际                                       7.11         4.75          1.72
 大唐发电                                       3.91         2.03          2.21
 华电国际                                       4.96         3.27          1.74
 中煤能源                                       6.57         4.40          1.71
 中国神华                                      17.35        16.72          1.19
 中国石油                                       7.26         5.30          1.57
 兖州煤业                                      12.63         5.84          2.48
 中国石化                                       4.94         5.60          1.01
 上海石化                                       5.87         3.82          1.76
 中海油服                                      12.18         7.15          1.95
 仪征化纤                                       3.94         1.57          2.88
 中国铝业                                       3.94         2.91          1.55
 江西铜业                                      14.71         9.25          1.82
 洛阳钼业                                       3.81         1.71          2.56
 紫金矿业                                       3.34         2.60          1.47
 马钢股份                                       2.79         1.79          1.79
 鞍钢股份                                       4.49         4.00          1.29
 重庆钢铁                                       2.52         2.50          1.16
 海螺水泥                                      17.37        22.20          0.90
 洛阳玻璃                                      25.61         5.25          5.60
 京城机电                                      10.48         3.47          3.46
 中联重科                                       4.52         2.80          1.85
 金隅股份                                       4.33         2.89          1.72
 中国国航                                       7.49         5.18          1.66
 东方航空                                       6.36         3.48          2.10
 南方航空                                       7.16         4.39          1.87
 中国远洋                                       5.20         2.63          2.27
 中海集运                                       4.08         1.64          2.85
 中集集团                                      14.11         9.25          1.75
 中海发展                                       6.78         4.31          1.80
 宁沪高速                                       9.06        10.52          0.99
 深高速                                         8.72         7.43          1.35
 成渝高速                                       4.87         3.08          1.81
 皖通高速                                      13.69         6.17          2.55
 广深铁路                                       4.36         4.10          1.22
 中国南车                                       9.35         6.86          1.56
 中国交建                                      14.06         8.92          1.81
 中国铁建                                      10.48        10.14          1.19
 中国中铁                                       8.70         6.30          1.58
 长城汽车                                      10.48         7.30          1.65
 比亚迪                                        55.35        48.45          1.31
 广汽集团                                      24.81         9.51          2.99
 青岛啤酒                                      31.66        31.50          1.15
 白云山                                        25.68        18.84          1.56
 新华制药                                      13.71         5.60          2.81
 海信科龙                                      11.13         6.25          2.04
 南京熊猫                                      14.22         7.02          2.32
 晨鸣纸业                                       9.45         6.72          1.61
 上海医药                                      20.51        19.70          1.19
 中兴通讯                                      15.44        10.50          1.69
 东方电气                                       9.64         5.91          1.87
 潍柴动力                                      10.15        11.92          0.98
 东北电气                                       7.87         3.08          2.93
 广船国际                                      27.26        11.30          2.77
 昆明机床                                       8.20         2.58          3.65
 一拖股份                                      11.83         4.32          3.14
 北辰实业                                       4.21         2.55          1.89
 创业环保                                       8.74         4.32          2.32
 中国中冶                                       4.29         2.48          1.98
 金风科技                                      16.63        11.24          1.70
 丽珠                                          59.12        45.70          1.48
 万科                                          24.59        20.35          1.39
 郑煤机                                         6.23         3.87          1.85
 大连港                                         2.41         1.37          2.02
 山东墨龙                                      13.08         3.73          4.02
 浙江世宝                                      50.89        11.58          5.04
 复星医药                                      24.51        24.00          1.17
 光大银行                                       3.85         3.54          1.25
 东江环保                                      18.82        12.00          1.80
 上海电气                                       8.42         3.51          2.75
 广发证券                                      18.02        17.10          1.21
 华泰证券                                      20.54        16.30          1.45
 东方证券                                      16.14         7.98          2.32
 光大证券                                      17.18        11.68          1.69
 招商证券                                      18.19        11.96          1.74
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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