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货币新闻 | 2016年 11月 4日 星期五 16:37 BJT

欧洲个股：沃尔沃称，计划启动出售旗下政府采购部门的流程

路透斯德哥尔摩11月4日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃集团 周五称，计划启动出售旗下政府采购(Governmental Sales)部门的流程，这是对该部门进行战略检视后做出的决定。

该部门负责生产和销售为政府、国防工业、维和部队和救援组织专门设计的车辆；该部门约有1,300名雇员，多数在法国。

该部门营收占到沃尔沃集团总额的1.5%左右。沃尔沃2015年的营收约为3,130亿瑞典克朗(350亿美元)。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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