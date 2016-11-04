欧洲个股：沃尔沃称，计划启动出售旗下政府采购部门的流程

路透斯德哥尔摩11月4日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃集团 周五称，计划启动出售旗下政府采购(Governmental Sales)部门的流程，这是对该部门进行战略检视后做出的决定。

该部门负责生产和销售为政府、国防工业、维和部队和救援组织专门设计的车辆；该部门约有1,300名雇员，多数在法国。