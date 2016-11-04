欧洲个股：沃尔沃称，计划启动出售旗下政府采购部门的流程

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透斯德哥尔摩11月4日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃集团 周五称，计划启动出售旗下政府采购(Governmental Sales)部门的流程，这是对该部门进行战略检视后做出的决定。
该部门负责生产和销售为政府、国防工业、维和部队和救援组织专门设计的车辆；该部门约有1,300名雇员，多数在法国。
该部门营收占到沃尔沃集团总额的1.5%左右。沃尔沃2015年的营收约为3,130亿瑞典克朗(350亿美元)。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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