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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第四日收跌，追随沪胶的跌势

“一旦胜者确定，市场方向会变得更明晰。”

上海期货交易所周五称，其指定仓库天然橡胶库存较上周五增长0.3%。

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收跌0.2日圆，报每公斤177.8日圆(1.72美元)，周线录得3.3%的跌幅，为两周来首次下跌。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌35元人民币，收报每吨13,760元(2,035美元)。

新加坡商品交易所12月期胶 最新报每公斤147美分，跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/侯雪苹；审校 刘秀红/孙茉莉)

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