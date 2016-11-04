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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:39 BJT

美韩贸易：韩国称若美贸易政策变化，会尽力将对出口商影响降至最低

路透首尔11月4日 - 韩国企划财政部在周五发布的一则声明中援引该部长官称，如果下周出炉的美国总统大选结果导致美国贸易政策发生变化，韩国会尽力将这对本国出口商的影响降到最低。

声明还说，不管谁担任美国总统，韩国政府都需要与美国政府密切合作，以保持与美国的经济联系。(完)

(编译 汪红英；审校 艾茂林)

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