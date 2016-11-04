更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，市场等待美国非农就业数据公布

* 人民币震荡微收升，尾盘波动明显 * 人民币汇率指数创记录新低 * 大行不时提供美元流动性 * 关注美国非农就业数据以及大选民调变化 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月4日 - 人民币兑美元即期 周五震荡微收升，中间价则小 幅调降，本周人民币上涨0.3%。交易员称，虽然美元指数偏低，但逢低购汇需求也压低了今 日中间价点位，导致人民币汇率指数创记录新低。但今晚将公布美国非农就业数据，一些美 元自营盘尾盘时止盈以降低风险敞口，推动人民币汇价转而收升。 他们并指出，虽然即期市场仍需大行提供美元流动性，但中间价与市场价的偏离有所加 大，需关注监管层是否容忍这种状况持续存在。另外美国大选变数骤升，若选情持续胶着， 美元指数料仍有一定回调空间。 “大行在境内没有很主动的压（美元），主要在站位上出货提供流动性。尾盘这波应该 是自营砸的，毕竟晚上有非农数据，很多自营就平盘止盈了。”一中资行交易员称。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微 跌0.16%至93.78，创记录新低；今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.09%，SDR篮子指 数跌3.94%，BIS指数跌6.93%。 全球汇市方面，美元周五自四周低位小幅回升，等待今日稍晚的美国非农就业报告公布 ，但料将录得12周以来最差周线表现，因投资者担心特朗普有可能会在下周的美国总统大选 中胜出。 汇市主要注意力都在11月8日美国选举上面，其他重要事件退居其次。但周五稍晚的美 国非农就业数据可能影响12月升息预期，非农报告若乐观，料将增加12月升息的希望。但分 析师称，现在美元的任何涨势，都将为持有美元多仓而想结清头寸的市场参与者提供机会。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7591 6.7608 0.03% XS> 中间价 6.7514 6.7491 -0.03% 成交额<CNYSPTVOL=CF 280.64亿美 308.56亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 112 日低6.7621 日高6.75 09 今年以来升贬幅度 -3.93% 2005年汇改以来升贬 22.45% 幅度 一年期美元/人民币掉 518 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.767 6.7695 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.93 6.9355 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7618； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.5038、6.5458和8.4214。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)