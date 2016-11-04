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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 17:40 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，市场等待美国非农就业数据公布

* 人民币震荡微收升，尾盘波动明显
    * 人民币汇率指数创记录新低
    * 大行不时提供美元流动性
    * 关注美国非农就业数据以及大选民调变化

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月4日 - 人民币兑美元即期 周五震荡微收升，中间价则小
幅调降，本周人民币上涨0.3%。交易员称，虽然美元指数偏低，但逢低购汇需求也压低了今
日中间价点位，导致人民币汇率指数创记录新低。但今晚将公布美国非农就业数据，一些美
元自营盘尾盘时止盈以降低风险敞口，推动人民币汇价转而收升。
    
    他们并指出，虽然即期市场仍需大行提供美元流动性，但中间价与市场价的偏离有所加
大，需关注监管层是否容忍这种状况持续存在。另外美国大选变数骤升，若选情持续胶着，
美元指数料仍有一定回调空间。

   “大行在境内没有很主动的压（美元），主要在站位上出货提供流动性。尾盘这波应该
是自营砸的，毕竟晚上有非农数据，很多自营就平盘止盈了。”一中资行交易员称。

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微
跌0.16%至93.78，创记录新低；今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.09%，SDR篮子指
数跌3.94%，BIS指数跌6.93%。 

    全球汇市方面，美元周五自四周低位小幅回升，等待今日稍晚的美国非农就业报告公布
，但料将录得12周以来最差周线表现，因投资者担心特朗普有可能会在下周的美国总统大选
中胜出。 
    
    汇市主要注意力都在11月8日美国选举上面，其他重要事件退居其次。但周五稍晚的美
国非农就业数据可能影响12月升息预期，非农报告若乐观，料将增加12月升息的希望。但分
析师称，现在美元的任何涨势，都将为持有美元多仓而想结清头寸的市场参与者提供机会。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7591       6.7608       0.03%
                 XS>                             
    中间价              6.7514       6.7491       -0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  280.64亿美  308.56亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     112       日低6.7621    日高6.75
                                                    09
    今年以来升贬幅度                               -3.93%
  2005年汇改以来升贬                               22.45%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         518                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.767        6.7695              
 一年期NDF<CNY1YNDFO     6.93        6.9355              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7618；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.5038、6.5458和8.4214。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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