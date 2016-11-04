台湾经济：将挹注3亿台币协助旅行业者转型，预计将创造14.4亿效益

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月4日 - 台湾行政院周五表示，将挹注3亿台币协助原本以接陆客为主的旅行业者转型，预计可创造14.4亿台币的经济效益及商机。
行政院指出，依据交通部观光局所拟的〞因应陆客缩减冲击国内旅游措施〞，政府将挹注3亿台币，补助陆团旅行业运用原有产业合作模式，推出平日境内旅游行程，预估可补助超过6,600台湾的旅行团(约23万余名旅客)，创造14.4亿台币的经济效益及商机，总计3,000余家旅行业、旅宿业、餐厅、游览车业及游艇等观光产业可因此而受惠。
行政院今日表示，此案于今日下午公布后实施，为期六个月。依据该要点，陆团旅行业如果配合原有陆客来台合作模式，推出平日境内旅游团体并经观光局审核通过，该旅行社即可获得每位旅客每日餐费300台币、住宿费600台币、交通费(租赁游览车及船舶费用)半数的补助，每团最高补助4万5,000台币，一日游最高则补助1万5,000台币。
蔡英文政府上台后，在多数场合回避承认＂九二共识＂，令两岸关系跌入冰河。本地媒体报导，陆客来台人数持续大减，今年全年将大减80万人次，虽然其他国家来台旅客人数增加，但整体来旅客人数今年仍将减少30、40万人次。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。