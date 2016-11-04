台湾经济：将挹注3亿台币协助旅行业者转型，预计将创造14.4亿效益

路透台北11月4日 - 台湾行政院周五表示，将挹注3亿台币协助原本以接陆客为主的旅行业者转型，预计可创造14.4亿台币的经济效益及商机。

行政院指出，依据交通部观光局所拟的〞因应陆客缩减冲击国内旅游措施〞，政府将挹注3亿台币，补助陆团旅行业运用原有产业合作模式，推出平日境内旅游行程，预估可补助超过6,600台湾的旅行团(约23万余名旅客)，创造14.4亿台币的经济效益及商机，总计3,000余家旅行业、旅宿业、餐厅、游览车业及游艇等观光产业可因此而受惠。

行政院今日表示，此案于今日下午公布后实施，为期六个月。依据该要点，陆团旅行业如果配合原有陆客来台合作模式，推出平日境内旅游团体并经观光局审核通过，该旅行社即可获得每位旅客每日餐费300台币、住宿费600台币、交通费(租赁游览车及船舶费用)半数的补助，每团最高补助4万5,000台币，一日游最高则补助1万5,000台币。