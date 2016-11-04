中国票据市场：转贴利率低位盘整，央行组合操作及票交所将上线影响不大

路透上海11月4日 - 中国票据市场转贴利率本周低位盘整，总体波动不大。因即使转为月初，已处在较低水平的转贴利率下行动力也不足，一年国有及股份制银行票据继续在2.70%附近有成交，交投较为活跃。

交易员称，央行在减少公开市场逆回购同时，提前加量续做MLF，锁短放长将推高未来资金价格。但银行间市场主要回购利率所受影响不大，票据市场也随之观望。

至于下个月可能上线的票据交易所，初期应只是以推动纸质票据电子化为主。在后者风头早已盖过前者情况下，该消息亦未激起波澜。

华南一银行交易员表示，央行加量MLF收短放长，“资金还好，暂时影响不大。未来一段时间(票据价格)估计也就是区间震荡了。”

公开市场本周转为净回笼，规模1,041亿元人民币。操作品种上，此前连续进行的14和28天期逆回购今日再度缺席；不过在资金面已经转好，且本月MLF还有近半个月才到期的情况下，央行周四对21家金融机构开展了4,370亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。

对于将要试运行的票交所，他指出，该系统将促进票据价格进一步透明和稳定，同时也有可能推出一些标准化的产品，增加价格引导作用，惟需要时间去逐步实现。

国内媒体--第一财经网站周四报导，中国央行日前通知明确，其牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

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