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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 16:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹动能消退

0830GMT

* 薪酬结算日需求和逢低买盘推动美元/日圆在亚洲盘上扬

* 伦敦盘初触及高点103.35，上方关键价位为103.44

* 低于云区顶部103.52，仍偏向下行

* 当前水准向上直至云区顶部可能挂有大量卖单

* 市场仍担心汇价下行，期权市场看来做空gamma

* 日经指数收低1.3%

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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