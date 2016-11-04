更正-意大利数据：10月服务业增速略微加快--PMI

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“PMI为51.1”，非“PMI跌至51.1”。)

路透罗马11月4日 - 周五公布的调查显示，意大利服务业活动在10月略微加速，但对陷入困境的该国经济的提振作用小于预期。

Markit/ADACI意大利10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的50.7升至51.0，仍位于荣枯分水岭50上方。

该指数低于路透调查的11位分析师的预测中值51.5。

商业活动增加，部分得益于服务提供商的新业务增加。Markit的新业务分项指数升至51.8，9月则触及四个月低点51.5。

意大利10月Markit/ADACI制造业PMI从9月的51.0略降至50.9，低于预估，仅略高于荣枯分水岭50。