更正-意大利数据：10月服务业增速略微加快--PMI

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“PMI为51.1”，非“PMI跌至51.1”。)
路透罗马11月4日 - 周五公布的调查显示，意大利服务业活动在10月略微加速，但对陷入困境的该国经济的提振作用小于预期。
Markit/ADACI意大利10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的50.7升至51.0，仍位于荣枯分水岭50上方。
该指数低于路透调查的11位分析师的预测中值51.5。
商业活动增加，部分得益于服务提供商的新业务增加。Markit的新业务分项指数升至51.8，9月则触及四个月低点51.5。
意大利10月Markit/ADACI制造业PMI从9月的51.0略降至50.9，低于预估，仅略高于荣枯分水岭50。
10月服务业和制造业综合PMI为51.1，与上月持平。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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