重发 -《全球汇市》美元周线恐创12周来最大跌幅，关注非农就业数据

(重发以删除标题中赘字)

* 美元指数料录得8月以来最差周线表现

* 政治担忧主导外汇市场基调

* 若就业报告引起美元上涨，涨幅也将被特朗普当选风险所削减

路透伦敦11月4日 - 美元周五自四周低位小幅回升，等待今日稍晚的美国非农就业报告公布，但料将录得12周以来最差周线表现，因投资者担心特朗普有可能会在下周的美国总统大选中胜出。

美元指数 本周已下跌1.2%，因民主党候选人希拉里的“邮件门”争议重起之后，她在民调中领先对手特朗普的幅度已缩减。

上周美元触及九个月高位，因投资者押注美联储将在今年晚些时候加息。不过若特朗普当选总统，加息或被推迟。希拉里被认为是倾向于维持现状的候选人，而特朗普在外交、贸易和经济等关键议题方面的态度有很大的不确定性。

“毫无疑问投资者今天将保持谨慎的立场，”伦敦ING外汇策略师Chris Turner说，“宏观面信息今天扮演重要角色，我们认为这有利好美元。”

路透调查的分析师预测，10月美国非农就业岗位增加17.5万个，该项数据将在1230 GMT公布。若就业数据优异，预计会提振美联储在12月加息的相关押注。而加息通常会推高美国公债收益率并支撑美元。

Turner表示，只有主要数据增幅低于7.5万个，才会挑战市场对于美联储12月加息的预期，并因此打压美元。

但近几周在汇市，政治因素压倒了经济因素。投资者关注11月8日的美国大选，对诸如本周早些时候的美联储政策决定等通常的关键事件，却很少关注。

“市场可能对强劲的非农就业报告作出足够直截了当的回应，并推高美元，”友邦证券驻东京的资深外汇策略师Junichi Ishikawa称。“但面对‘特朗普风险’，这波涨势可能很快就消散。”

Ishikawa补充说，当前美元只要一上涨，就会为做多美元并希望平仓的参与者提供机会。

美元兑日圆 持平在103.080，周四曾触及一个月低点102.55。由于日圆及瑞郎等避险币种因围绕特朗普的担忧而受益，美元兑日圆周线下跌1.6%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1097 1.1103 -0.05 +2.18 1.0860

美元/日圆 103.00 102.97 +0.03 -14.38 120.30

欧元/日圆 114.28 114.34 -0.05 -12.41 130.47

美元/瑞郎 0.9734 0.9738 -0.04 -2.83 1.0018

英镑/美元 1.2479 1.2460 +0.15 -15.33 1.4738

美元/加元 1.3399 1.3394 +0.04 -3.18 1.3839

美元/离岸人民币 6.7680 6.7692 -0.02 +3.05 6.5680

澳元/美元 0.7678 0.7678 +0.00 +5.54 0.7275

新西兰元/美元 0.7320 0.7334 -0.19 +7.25 0.6825

欧元/瑞郎 1.0804 1.0816 -0.11 -0.75 1.0886

欧元/英镑 0.8892 0.8909 -0.19 +20.70 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.9351 9.9593 -0.24 +8.34 9.1705

美元/挪威克朗 8.1752 8.1852 -0.12 -7.52 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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