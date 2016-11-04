《汇市简讯》英镑/美元：1.2600-1.2800是一道重大障碍

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 英镑/美元亚洲市场交投区间在1.2449-1.2481，隔夜北美市场交投区间为1.2394-1.2494
* 投机客做空英镑/美元，但那些需要进行对冲的市场参与者可能大量卖出
* 英镑的跌势已经破坏了长期策略，不存在任何权宜之计
* 小时图10月7日交投区间1.2610-1.1491，10月6日交投区间1.2760-1.2602
* 1.5022-1.1491跌势的38.2%回档位在1.2840，1.3445-1.1491跌势的61.8%回档位在1.2699
* 21日移动均线切入位1.2265和200小时移动均线切入位1.2247重新成为支撑位
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李春喜)
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