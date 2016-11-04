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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 17:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：1.2600-1.2800是一道重大障碍

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* 英镑/美元亚洲市场交投区间在1.2449-1.2481，隔夜北美市场交投区间为1.2394-1.2494

* 投机客做空英镑/美元，但那些需要进行对冲的市场参与者可能大量卖出

* 英镑的跌势已经破坏了长期策略，不存在任何权宜之计

* 小时图10月7日交投区间1.2610-1.1491，10月6日交投区间1.2760-1.2602

* 1.5022-1.1491跌势的38.2%回档位在1.2840，1.3445-1.1491跌势的61.8%回档位在1.2699

* 21日移动均线切入位1.2265和200小时移动均线切入位1.2247重新成为支撑位

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李春喜)

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