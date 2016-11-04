《汇市简讯》英镑/美元：1.2600-1.2800是一道重大障碍

* 英镑/美元亚洲市场交投区间在1.2449-1.2481，隔夜北美市场交投区间为1.2394-1.2494

* 投机客做空英镑/美元，但那些需要进行对冲的市场参与者可能大量卖出

* 英镑的跌势已经破坏了长期策略，不存在任何权宜之计

* 1.5022-1.1491跌势的38.2%回档位在1.2840，1.3445-1.1491跌势的61.8%回档位在1.2699