版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/11/7

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                               布       
 商品出口(y/y)             9月          -1.8%       +1.0%      11/7     +1.80%*
 商品进口(y/y)             9月          +0.7%       -0.8%      11/7     +4.09%*
 外销订单(y/y)             9月          +3.9%       +8.3%      11/21    --
 经常帐盈余(亿美元)        第二季       171.3       200.4  r   11/21    --
 国际收支(亿美元)          第二季        31.5        38.5      11/21    --
 M2货币总计数(y/y)         9月         +4.05%      +4.51%      11/24    --
 季调失业率                9月          3.93%       3.95%      11/22    --
 工业生产指数(y/y)         9月         +5.02%      +7.78%  r   11/23    --
 *外汇存底(亿美元)         10月底    4,352.63    4,367.26      12/5     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  9月         +0.33%      +0.57%      11/8     +0.50%*
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季      +2.06%      +0.70%      --       --
                                     (概估值)  (Q2统计值)               
 重贴现率(%)               9月29日     1.375%      1.375%      --       --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐