香港金融：金管局向PayPal等发放第二批共八张储值支付工具牌照

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月4日 - 香港金融管理局（HKMA）在有关法例即将全面生效之前，向PayPal 等八家公司发放第二批储值支付工具（SVF）牌照。
作为监管多用途SVF而订立的《支付系统及储值支付工具条例》经过一年过渡期，将于本月13日全面生效，此前支付宝、八达通卡及HKT Payment等五家公司已获发放牌照。
金管局周五再向八家公司发放牌照，其中包括涵盖网上支付与流动支付服务的PayPal以及隧道收费公司快易通，另外六家公司则采用现有支付系统提供预付卡。
金管局高级助理总裁李志达在记者会上称，自8月发放首批牌照以来，各家不同背景的公司提供各类SVF产品，使香港市场的零售支付选择更多，期望新增八家持牌人能够提供更多切合市民需要的服务。
有关条例赋予持牌银行自动成为SVF持牌人，但不包括持牌银行的子公司，因此，中银香港 旗下中银信用卡（国际）有限公司所提供的中银银联人民币预付卡、中银VISA预付卡以及中银银联港币预付卡将要有序退出市场。
除中银信用卡之外，Travelex Card在香港发行的现金通行证万事达卡以及新鸿基地产 旗下新鸿基地产代理有限公司的商场现金礼券，亦将退市。
金管局货币管理助理总裁郑发称，上述公司选择退市基于自身考虑，而退市所涉及的预付卡及礼券总数为10万张，金额约2,000万港元，有关客户可在缓冲期内继续使用或赎回储值金。
他并提及，金管局来年对SVF的监管重点在于储值金保障、支付交易保安以及个人资料运用与保障。金管局将平衡风险与方便，在风险可控的情况下，鼓励市场发展及竞争。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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