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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 17:45 BJT

中国新债：上海下周五将发行总额300亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海11月4日 - 中国上海市财政厅最新公告，将于下周五（11日）招标发行总额30
0亿元人民币一般地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述债券为上海市今年第二批一般债，全部为置换债券。中诚信国际信用评级有限责任
公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券       三年        60      11月11日上午10:00-10:4  11月14日
                                                0             
                  五年        60                                  
                  七年        90                                  
                  10年        90                                  
                  总计        300                                 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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