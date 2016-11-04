中港个股：中行伦敦发行五亿美元绿色资产担保债券，三年期票面利率1.875%

路透北京11月4日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行 周五称，中行伦敦分行于昨日完成境外五亿美元绿色资产担保债券（Green Covered Bond）发行，为三年期美元固定利率品种，票面利率1.875%，最终发行利差为95个基点。

中行官网发布新闻稿称，这是中资银行发行的首笔资产担保债券，也是中国银行继今年7月境外绿色债券之后在国际市场的又一次发行。本期债券获得有效订单近50个，欧洲投资者认购比例达28%。

“（票面利率）较中国银行同期限普通高级债券利差进一步收窄，为中资银行开拓低成本融资渠道做出了有益尝试。”新闻稿称，“本次发行吸引部分绿色投资者首次认购中国银行债券，中国银行的投资者基础进一步拓展。”

中行方面表示，本次发行是绿色金融研究小组的试点项目，以中国银行在境内持有的绿色资产作为担保资产池，为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中国银行在境内的绿色信贷项目，同时担保资产池中的绿色资产全部为“中债—中国气候相关债券指数”的样本券。

中行并称，本期债券为国际评级最高的中资绿色债券，获得穆迪Aa3评级，与中国主权评级持平。

中国央行、财政部等七部委9月印发指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

中国银行7月曾发行30亿美元多币种绿色债券，凸显随着中国、印度等全球最大污染物产出国为环保项目融资，亚洲在全球绿色债券融资市场所占比例迅速增长。债券包括美元、欧元和人民币三个币种，期限包括两年、三年和五年。 （完）

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