重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
以下为路透中文新闻为您整理的10月31日-11月4日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.3%，而人民币汇率指数则在周五创纪录新低。美国大选变数继续发酵，美元指数应声回调，降低了人民币的贬值压力；但客盘逢低购汇的心态也限制了汇价反弹的空间。尽管11月美联储议息会议如期未加息，但12月的加息预期仍在升温，料将继续施压人民币。 公开市场操作: --中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。
业内人士认为，中国经济回暖基础不牢，未来一段时间还需要货币政策助力，因此政策远未到转向阶段，整体基调还是保持稳健。具体工具使用上，预计还是以公开市场加MLF操作为主，根据外汇占款等变化灵活应对。
债市: --中国银行间债市本周现券收益率陡峭化下行。随着月初压力因素消退，资金面转为宽松，短券收益率下行幅度较为明显，长端下探则相对谨慎。机构多预期流动性宽松局面的可持续性不强，PMI数据回暖亦打压做多意愿，债市观望氛围较为浓重。周中央行开展大额MLF操作，配合公开市场净回笼被解读为缩短放长操作，对债券提振有限。
票据: --中国票据市场转贴利率本周低位盘整，总体波动不大。因即使转为月初，已处在较低水平的转贴利率下行动力也不足，一年国有及股份制银行票据继续在2.70%附近有成交，交投较为活跃。交易员称，央行在减少公开市场逆回购同时，提前加量续做MLF，锁短放长将推高未来资金价格。但银行间市场主要回购利率所受影响不大，票据市场也随之观望。
股市: --中国股市沪综指 连续第四周上涨，周五创近10个月盘中新高，但成交量未见明显放大。临近美国大选，全球金融市场的风险偏好可能产生短期扰动，国内投资者情绪再度回归谨慎。近期经济数据虽回暖，但汇率波动幅度加大，且资金面偶尔略显偏紧，大盘出现持续性走强的基础尚不牢固。 (完) (整理 李宏薇/吕雯瑾/张晓翀/孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT