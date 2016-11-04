欧洲汇市：英镑有望录得3月以来单周最大涨幅，因“硬退欧”疑虑缓解

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
投资者希望英国目前或许能够避免对经济带来破坏的“硬退欧”，他们认为议员们将会有底气并推动英国保持对欧洲的单一市场准入。
CMC Markets分析师Michael Hewson称，政治因素发挥主导作用，此外美元因市场担心特朗普在美国总统大选中获胜而走软，也令英镑受益。“我常常觉得，市场有点像人，一时只能关注一件事。”
本周初，英国央行总裁卡尼表示他将再留任一年，此后英镑开始攀升。
英国央行取消降息计划，并上调对2017年的增长和通胀预估。此外，英国服务业数据表现强劲。这些在周四进一步为英镑提供支持。
尽管本周反弹，但英镑兑美元仍比6月公投前的水平低16%，兑欧元 周五交投在0.8890，比6月公投前的水平低14%。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/李春喜)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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