欧洲汇市：英镑有望录得3月以来单周最大涨幅，因“硬退欧”疑虑缓解

投资者希望英国目前或许能够避免对经济带来破坏的“硬退欧”，他们认为议员们将会有底气并推动英国保持对欧洲的单一市场准入。

CMC Markets分析师Michael Hewson称，政治因素发挥主导作用，此外美元因市场担心特朗普在美国总统大选中获胜而走软，也令英镑受益。“我常常觉得，市场有点像人，一时只能关注一件事。”

本周初，英国央行总裁卡尼表示他将再留任一年，此后英镑开始攀升。

英国央行取消降息计划，并上调对2017年的增长和通胀预估。此外，英国服务业数据表现强劲。这些在周四进一步为英镑提供支持。

尽管本周反弹，但英镑兑美元仍比6月公投前的水平低16%，兑欧元 周五交投在0.8890，比6月公投前的水平低14%。(完)

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