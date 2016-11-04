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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 18:15 BJT

《汇市简讯》新西兰元拜美元下滑之赐上涨，关注新西兰央行下周会议

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* 本周美元下跌推动新西兰元从0.7150升至0.7342

* 周四收在0.7219-0.7321云区顶部上方，今天的交投区间在0.7338-0.7300

* 在升至9月22日高点0.7374之前不会遇到太大阻力。市场等待美国总统大选以及新西兰央行会议

* 隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)显示，新西兰央行下周四降息25个基点的机率为63%，但收益率仍处于1.75%的良好水平，可能限制跌幅

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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