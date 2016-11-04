香港个股：中银香港拟年底前推出物业估值区块链应用，未来扩至贸易融资

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月4日 - 香港楼宇按揭市占率较高的中银香港 周五称，计划于今年底前推出物业估值区块链应用，以加快楼按审批流程和减省开支，未来还打算将区块链应用扩至贸易融资、跨境支付等等。
中银香港资讯科技部总经理郑松岩在记者会上称，现正与两家主要物业估价公司洽商将区块链应用于物业估值服务，由于当中不涉及客户资料，预计今年底前可以推出。该应用采取开放式设计，换言之其他银行、政府土地注册处将来也能加入使用。
中银香港致力推动区块链应用，除了物业估值服务，该公司还在研究应用于贸易融资、跨境支付、身份认证、智能合约及数码资产（如保单抵押融资）的可能性。
郑松岩称，预期未来两至三季将陆续推出更多应用，包括指纹认证，该行并计划本月在分行设置机械人分担简单的客户服务。至于贸易融资、智能合约等由于涉及客户资料和不同监管部门，需由政府牵头推动。
为加快本地金融科技的发展，香港金管局此前推出两项新措施以促进银行金融科技发展，分别为成立创新科技中心以及推出金融科技监管沙盒。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。