香港个股：中银香港拟年底前推出物业估值区块链应用，未来扩至贸易融资

路透香港11月4日 - 香港楼宇按揭市占率较高的中银香港 周五称，计划于今年底前推出物业估值区块链应用，以加快楼按审批流程和减省开支，未来还打算将区块链应用扩至贸易融资、跨境支付等等。

中银香港资讯科技部总经理郑松岩在记者会上称，现正与两家主要物业估价公司洽商将区块链应用于物业估值服务，由于当中不涉及客户资料，预计今年底前可以推出。该应用采取开放式设计，换言之其他银行、政府土地注册处将来也能加入使用。

中银香港致力推动区块链应用，除了物业估值服务，该公司还在研究应用于贸易融资、跨境支付、身份认证、智能合约及数码资产（如保单抵押融资）的可能性。

郑松岩称，预期未来两至三季将陆续推出更多应用，包括指纹认证，该行并计划本月在分行设置机械人分担简单的客户服务。至于贸易融资、智能合约等由于涉及客户资料和不同监管部门，需由政府牵头推动。

为加快本地金融科技的发展，香港金管局此前推出两项新措施以促进银行金融科技发展，分别为成立创新科技中心以及推出金融科技监管沙盒。 （完）