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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 18:26 BJT

东南亚股市：菲律宾股市中止九日连跌，其它市场投资者继续观望

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.13    -0.51   -0.14   +8.51   332.82
    新加坡                     2788.80   -13.28   -0.47   -3.26  2882.73
    马来西亚                  1648.24     0.16   +0.01   -2.62  1692.51
    泰国                      1485.70    -7.38   -0.49  +15.35  1288.02
    印尼                      5362.66    33.16   +0.62  +16.76  4593.01
    菲律宾                     7227.37    66.46   +0.93   +3.96  6952.08
    越南                        666.73    -0.90   -0.13  +15.15   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/侯雪萍; 审校 于春红/张明钧)

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