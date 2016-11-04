国际油市：亚洲中质馏分油市场关注台湾炼厂的定期供给谈判

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月4日 - 贸易消息人士称，亚洲柴油和航煤定期供给谈判聚焦于台湾市场，因台湾的炼厂求售明年的船货。
交易员表示，台塑石化求售2017年的含硫10ppm柴油和航煤，开启了北亚地区的定期合约协商。
知情人士称，台塑可能仅会邀请少数公司参与含硫500ppm柴油的定期供给招标。
上述消息人士表示，台塑将不会招标明年的50ppm柴油定期供给。
台塑的一位发言人表示，公司计划分别在明年3月、9月和11月的某个时间关闭一座日产能18万桶的原油蒸馏装置(CDU)，和两个日产能均为8万桶的渣油脱硫装置(RDS)。
其还计划在设备维护时关闭一座焦化设备，和一座真空馏分装置。
一位行业消息人士称，Ceylon Petroleum Corp尚未敲定明年上半年柴油、航煤和汽油的定期购买合约。
他表示，该公司可能在两周内敲定协议。
在中东，交易员表示卡塔尔的Tasweeq标售明年上半年的航煤。
他们还表示，Bapco和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)尚未敲定定期合约。
新加坡现货市场上达成五笔柴油交易，没有航煤交易达成。
雪佛兰以较11月18-24日新加坡平均报价每桶升水0.10美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为11月19-23日的含硫500ppm的柴油。
永顺油品以较新加坡11月17-23日新加坡报价每桶升水0.15美元的价格，从托克买进两艘各15万桶的11月20-24日船期的500ppm柴油。
Reliance Industries以较11月23-29日新加坡平均报价每桶升水0.20美元的价格，向BP出售16.5万桶船期为11月24-28日的含硫10ppm的柴油。
永顺油品以较新加坡11月21-25日新加坡报价每桶升水0.15美元的价格，从Ocean Energy买进15万桶船期为11月20-24日的500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 汪红英)
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