国际油市：亚洲中质馏分油市场关注台湾炼厂的定期供给谈判

路透新加坡11月4日 - 贸易消息人士称，亚洲柴油和航煤定期供给谈判聚焦于台湾市场，因台湾的炼厂求售明年的船货。

交易员表示，台塑石化求售2017年的含硫10ppm柴油和航煤，开启了北亚地区的定期合约协商。

知情人士称，台塑可能仅会邀请少数公司参与含硫500ppm柴油的定期供给招标。

上述消息人士表示，台塑将不会招标明年的50ppm柴油定期供给。

台塑的一位发言人表示，公司计划分别在明年3月、9月和11月的某个时间关闭一座日产能18万桶的原油蒸馏装置(CDU)，和两个日产能均为8万桶的渣油脱硫装置(RDS)。

其还计划在设备维护时关闭一座焦化设备，和一座真空馏分装置。

一位行业消息人士称，Ceylon Petroleum Corp尚未敲定明年上半年柴油、航煤和汽油的定期购买合约。

他表示，该公司可能在两周内敲定协议。

在中东，交易员表示卡塔尔的Tasweeq标售明年上半年的航煤。

他们还表示，Bapco和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)尚未敲定定期合约。

新加坡现货市场上达成五笔柴油交易，没有航煤交易达成。

雪佛兰以较11月18-24日新加坡平均报价每桶升水0.10美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为11月19-23日的含硫500ppm的柴油。

永顺油品以较新加坡11月17-23日新加坡报价每桶升水0.15美元的价格，从托克买进两艘各15万桶的11月20-24日船期的500ppm柴油。

Reliance Industries以较11月23-29日新加坡平均报价每桶升水0.20美元的价格，向BP出售16.5万桶船期为11月24-28日的含硫10ppm的柴油。

永顺油品以较新加坡11月21-25日新加坡报价每桶升水0.15美元的价格，从Ocean Energy买进15万桶船期为11月20-24日的500ppm柴油。(完)

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