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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 19:42 BJT

国际油市：印尼开启汽油定期合同谈判，汽油价格获支撑

路透新加坡11月4日 - 印尼汽油定期合同谈判开启。贸易消息人士称。印尼国有企业寻求明年上半年每月购买至多740万桶汽油。

其中一位消息人士称，印尼平均每月从现货市场进口约1,000万桶汽油，为汽油价格带来支撑。

另外，Colonial Pipeline称，会将主要汽油管线的重启时间从周六推迟至周日下午，这也支撑汽油价格。

交易商称，由于乙烯利润率强劲，亚洲裂解装置正在以最大产能运转，令石脑油裂解价差持坚。

并称，卡塔尔Tasweeq已启动全馏分石脑油的定期合约谈判，2017年将标售60万吨。

新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成，没有石脑油交易。

兴隆向Socar买进5万桶92号汽油，11月22日至26日装运，每桶56.30美元。

托克(Trafigura)售出5万桶95号汽油，船期为11月19-23日，成交价格每桶59.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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