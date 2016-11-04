国际油市：印尼开启汽油定期合同谈判，汽油价格获支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月4日 - 印尼汽油定期合同谈判开启。贸易消息人士称。印尼国有企业寻求明年上半年每月购买至多740万桶汽油。
其中一位消息人士称，印尼平均每月从现货市场进口约1,000万桶汽油，为汽油价格带来支撑。
另外，Colonial Pipeline称，会将主要汽油管线的重启时间从周六推迟至周日下午，这也支撑汽油价格。
交易商称，由于乙烯利润率强劲，亚洲裂解装置正在以最大产能运转，令石脑油裂解价差持坚。
并称，卡塔尔Tasweeq已启动全馏分石脑油的定期合约谈判，2017年将标售60万吨。
新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成，没有石脑油交易。
兴隆向Socar买进5万桶92号汽油，11月22日至26日装运，每桶56.30美元。
托克(Trafigura)售出5万桶95号汽油，船期为11月19-23日，成交价格每桶59.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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