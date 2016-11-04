马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.4%，受CBOT豆油期货下滑拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五在连续两日上涨后下跌，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货的跌势。
交易员表示，由于投资者在下周二美国总统大选前保持警惕，棕榈油期货市场可能会走软。
“在大选结束前，棕榈油可能继续横盘整理，”吉隆坡的一位期货交易员说。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌1.4%，收报每吨2,736马币。
CBOT 12月豆油合约 跌1%。
棕榈油期货本周周线下跌，之前三周均为上涨。棕榈油期货本周以来已下跌1.9%，周三曾触及近两周低点2,712马币。
合约成交量为29,870口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。
对马来西亚库存将上升的预期也打击棕榈油价格。马来西亚为全球第二大棕榈油生产国。
路透调查显示，马来西亚10月库存料较9月增长8.8%至168万吨，为2015年8月以来最大月度升幅。
政府机构马来西亚棕榈油委员会(MPOC)将在11月10日公布10月产量数据。
大连商交所1月豆油合约 下滑0.9%；大连商交所1月棕榈油合约 涨0.3%。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。