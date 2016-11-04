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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.4%，受CBOT豆油期货下滑拖累

路透吉隆坡11月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五在连续两日上涨后下跌，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货的跌势。

交易员表示，由于投资者在下周二美国总统大选前保持警惕，棕榈油期货市场可能会走软。

“在大选结束前，棕榈油可能继续横盘整理，”吉隆坡的一位期货交易员说。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌1.4%，收报每吨2,736马币。

CBOT 12月豆油合约 跌1%。

棕榈油期货本周周线下跌，之前三周均为上涨。棕榈油期货本周以来已下跌1.9%，周三曾触及近两周低点2,712马币。

合约成交量为29,870口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。

对马来西亚库存将上升的预期也打击棕榈油价格。马来西亚为全球第二大棕榈油生产国。

路透调查显示，马来西亚10月库存料较9月增长8.8%至168万吨，为2015年8月以来最大月度升幅。

政府机构马来西亚棕榈油委员会(MPOC)将在11月10日公布10月产量数据。

大连商交所1月豆油合约 下滑0.9%；大连商交所1月棕榈油合约 涨0.3%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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