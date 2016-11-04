国际油市：亚洲380-cst燃料油现货及码头交货价升水续涨，因需求强劲

路透新加坡11月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货及码头交货价升水周五延续涨势，交易商称，因着急购买的买家争相抢购这些船货。

380-cst燃料油现货较新加坡报价FO380-SIN-DIF每吨升水上升0.54美元，至2.82美元，为3月23日以来最高。

过去一周，380-cst燃料油现货较新加坡报价升水已增逾一倍，较上周五的每吨1.08美元上升1.74美元。

业内消息人士称，有多重因素促成现货升水的急剧上升，包括稀释沥青库存有限引发现货供应匮乏、不符合规格船货的出现、一些新加坡燃料油码头出现阻塞以及需求强劲等。

路透编制的数据显示，普氏窗口周五有五笔现货交易达成，涉及共计14万吨380-cst燃料油，为9月14日以来最高单日成交规模。

中国石油买入8万吨燃料油，分别来自维多公司和道达尔的各一艘船货，11月19-23日即期交付，成交价较新加坡报价每吨升水3美元。

Coastal亦分别从摩科瑞和嘉能可各买入一艘380-cst燃料油船货，11月30日至12月4日交付，成交价较新加坡报价每吨升水约3美元。

兴隆从Koch买入第五批2万吨船货，11月28-12月2日交付，相当于较新加坡报价每吨升水1.85美元。

现货码头交货价升水亦涨至9月中旬以来最高，较新加坡报价每吨升水3.51美元。

但行业消息人士指出，更远期的码头交货价较现货升水偏低，说明未来一个月供应料不会一直吃紧。

新加坡现货市场上有五笔燃料油交易达成。(完)

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