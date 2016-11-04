南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国就业报告提振美元

路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周五下跌，因稳健的美国非农就业报告令下月美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息的理由更充份，带动美元走坚。

1530GMT，兰特兑美元 报13.6050兰特，较纽约尾盘收报的13.4575下跌1.15%。美国非农就业岗位稳健增长，提振美元兑多数货币上升。

兰特回吐周三升至11周高位时录得涨幅。

分析师称，下周公布的矿业和制造业数据可能证实南非经济动能疲弱，会进一步限制兰特的上行势头。

“尽管兰特贬值，但全球经济成长不振，国际贸易增长放缓，抑制了南非生产产品的出口潜力，” Investec分析师Kamilla Kaplan说。(完)