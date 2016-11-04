欧元债市：欧债收益率下跌，美债/德债利差创两个月最窄

路透伦敦11月4日 - 美国和德国公债利差周五触及约两个月最窄，因下周美国大选前，选情胶着，市场愈发感到不安，拉低避险公债收益率。

美国11月8日大选结果扑朔迷离，让美联储下月可能加息这一重大因素退居次席，以致于强劲的美国就业报告也未能影响市场走势。

10月，美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期。

尽管如此，欧元区指标德国10年期公债 收益率对美国就业报告反应冷淡，一反市场的正常预期，随着交易的展开，该收益率下跌，1615 GMT，触及0.14%，日内下跌3个基点。

“很奇怪，德债期货和德债收益率仍陷于区间内。美国就业报告对其毫无影响，”德国商业银行策略师David Schnautz说。

“焦点全在美国大选上。”他说。

有迹象显示，美国民主党总统候选人希拉里和共和党候选人特朗普的支持率差距不断收窄，投资者惴惴不安。

尽管投资者的紧张情绪推高美国和德国公债价格，但美国公债表现好于德债。