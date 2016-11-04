金属期市：获利了结拖累期锌下跌，期铜升穿5,000美元触及7月来最高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期铜升穿5,000美元，触及7月来最高
* 期锡触及2014年9月来最高
* 锌价从1月低位上涨70%
路透伦敦11月4日 - 期锌周五从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。
期铜价格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。
伦敦金属交易所(LME)期锌 收低1.6%，报2,447美元，盘中触及2,491.50美元高位。周四期锌触及2011年9月来最高2,494美元。
矿场关闭和需求强劲，令供应下降，这是锌价从1月低位反弹70%的原因。
“预计需求将超过供应，生产商不愿增产，没有任何大型锌矿将投产或被开发，”SP Angel分析师John Meyer说。
交易商表示，在美国非农就业报告公布前后，基金对多头仓位获利了结。
基本金属市场聚焦下周美国总统选举，预计美国大选将对美元走势带来影响，从而影响基本金属市场。
周四嘉能可公布，第三季锌产量按年下跌30%，反映去年10月减产的影响。
不过，锌多头投资者感到担忧，因嘉能可第三季锌产量较前季上升13%，至28.27万吨。
期铜 收涨0.7%，报4,991美元，盘中触及5,003美元高位，为7月13日来最高，一交商表示，止损买单被触发，并出现少量回补空头。
期铝 收低0.5%，报1,722美元。期铅 上涨0.4%，报2,100美元。
期镍 下滑0.2%，收报10,460美元。期锡 攀升0.9%，收报21,300美元，盘中触及2014年9月5日来最高21,535美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。