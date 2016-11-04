金属期市：获利了结拖累期锌下跌，期铜升穿5,000美元触及7月来最高

* 期铜升穿5,000美元，触及7月来最高

* 期锡触及2014年9月来最高

* 锌价从1月低位上涨70%

路透伦敦11月4日 - 期锌周五从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。

期铜价格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。

伦敦金属交易所(LME)期锌 收低1.6%，报2,447美元，盘中触及2,491.50美元高位。周四期锌触及2011年9月来最高2,494美元。

矿场关闭和需求强劲，令供应下降，这是锌价从1月低位反弹70%的原因。

“预计需求将超过供应，生产商不愿增产，没有任何大型锌矿将投产或被开发，”SP Angel分析师John Meyer说。

交易商表示，在美国非农就业报告公布前后，基金对多头仓位获利了结。

基本金属市场聚焦下周美国总统选举，预计美国大选将对美元走势带来影响，从而影响基本金属市场。

周四嘉能可公布，第三季锌产量按年下跌30%，反映去年10月减产的影响。

不过，锌多头投资者感到担忧，因嘉能可第三季锌产量较前季上升13%，至28.27万吨。

期铜 收涨0.7%，报4,991美元，盘中触及5,003美元高位，为7月13日来最高，一交商表示，止损买单被触发，并出现少量回补空头。

期铝 收低0.5%，报1,722美元。期铅 上涨0.4%，报2,100美元。