加拿大股市：触及六周最低收位，能源和银行股下滑

路透多伦多11月4日 - 加拿大主要股指周五触及六周最低收位，因油价走低和美国利率及政治环境存在不确定性，拖累能源股和银行股下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌74.17点，或0.51%，报14,509.25点。美国股市标普500指数连续第九日收低，因近期美国总统选情越来越胶着，令投资者不安。

本周，多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌1.9%，为2月来最大单周跌幅。

美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期。

油价本周下跌约9%，创1月以来最大周度百分比跌幅，因有迹象显示，沙特和伊朗间的紧张关系再度浮现，可能导致一项关键的减产协议胎死腹中。美国原油周五下跌0.59美元，收报44.07美元。