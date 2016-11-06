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亚洲 | 2016年 11月 6日 星期日 09:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.57    -0.18    -0.18   2075818
    京东                24.65    -0.02    -0.08   7038280
    新浪              69.01    -0.75    -1.08    754624
    搜狐              35.94    -0.87    -2.36    384917
    网易             243.43    +0.01    +0.00    696290
    百度             167.70    -0.87    -0.52   2034593
    
    台湾
    台湾积体电路       30.24    -0.04    -0.13    826657
    联电                1.84    -0.01    -0.54    200295
    日月光              5.73    +0.00    +0.00    135416
    硅品精密           7.36    +0.00    +0.00    120773
    和信超媒体         2.62    -0.07    -2.60     26101
    友达                3.73    +0.03    +0.81    140693
    中华电信           33.86    -0.26    -0.76    216838
    台湾国际航电      47.01    -0.37    -0.78   2156560
    
    香港
    中国移动           55.92    -0.41    -0.73     90337
    中国联通           11.50    -0.08    -0.69     33681
    中国电信           50.43    -0.55    -1.08      5591
    中芯国际            6.94    +0.46    +7.10    122700
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00         0
    (完)

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