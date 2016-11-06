《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.57 -0.18 -0.18 2075818 京东 24.65 -0.02 -0.08 7038280 新浪 69.01 -0.75 -1.08 754624 搜狐 35.94 -0.87 -2.36 384917 网易 243.43 +0.01 +0.00 696290 百度 167.70 -0.87 -0.52 2034593 台湾 台湾积体电路 30.24 -0.04 -0.13 826657 联电 1.84 -0.01 -0.54 200295 日月光 5.73 +0.00 +0.00 135416 硅品精密 7.36 +0.00 +0.00 120773 和信超媒体 2.62 -0.07 -2.60 26101 友达 3.73 +0.03 +0.81 140693 中华电信 33.86 -0.26 -0.76 216838 台湾国际航电 47.01 -0.37 -0.78 2156560 香港 中国移动 55.92 -0.41 -0.73 90337 中国联通 11.50 -0.08 -0.69 33681 中国电信 50.43 -0.55 -1.08 5591 中芯国际 6.94 +0.46 +7.10 122700 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0 (完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。