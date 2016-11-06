更新版 1-《全球汇市》美元兑瑞郎下跌，因美国大选的不确定性

* 美元兑瑞郎触及逾一个月低位 * 欧元兑美元触及逾三个高点 * 美元兑日圆基本持平 * 墨西哥披索兑美元升逾1% * 美国政治因素盖过10月美国薪资上升的影响 (新增文末表格) 路透纽约11月4日 - 美元兑避险的瑞郎周五触及逾一个月低位，尽管稳健的美国就业数据支撑下月美国联 邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期，但下周美国总统大选前，投资者感到不安。 交易商基本上没有对10月美国非农就业报告作反应，选择为越来越难以捉摸的美国大选结果作准备。美国 就业报告显示，10月薪资增长，巩固了美国12月加息的预期。 过去一周，美国民主党总统候选人希拉里和共和党候选人特朗普的支持率差距大幅收窄，路透/益普索(Ip sos)民调显示，之前倾向支持希拉里的几个摇摆州，现在两人的支持率难分高下。 市场认为，如果希拉里在周二当选总统，美国政策将保持原状，但许多人担心，如果特朗普胜出，将给全 球贸易和经济成长带来风险。 纽约尾盘，美元兑瑞郎 下跌0.45%，报0.9694瑞郎，接近稍早触及逾一个月低点0.9682瑞郎。美元 兑日圆 基本持平在103.02日圆，离周四触及的一个月低位102.54不远。 鉴于其避险作用，“瑞郎是市场的宠儿，”，Merk Investments总裁和投资长Axel Merk说。 墨西哥披索兑美元 上升最多1.2%，至18.9348披索，周四触及逾一个月低点19.5450。 Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli说，投资者买入披索，可能是为了在周四因大选结果 不确定卖出后，调整头寸，使之恢复中性。 披索走势是反映美国大选结果押注的风向标，因市场认为，披索最容易受到特朗普的贸易保护主义政策影 响。墨西哥的出口八成销往美国。 纽约尾盘，欧元兑美元 上涨0.2%，至1.1125美元，接近稍早触及逾三周高点1.1130美元。早盘下滑 0.2%，至1.1081的日内低点。 在就业报告公布后，美元兑欧元应声上涨，之后掉头回落。数据显示，10月平均时薪同比增长2.8%，为20 09年6月以来最大升幅。 本周美元指数 可望录得1.4%的周线跌幅，为7月底来最大单周百分比跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1135 1.1103 +0.29 +2.53 1.0860 美元/日圆 103.12 102.97 +0.15 -14.28 120.30 欧元/日圆 114.81 114.34 +0.41 -12.00 130.47 美元/瑞郎 0.9680 0.9738 -0.60 -3.37 1.0018 英镑/美元 1.2517 1.2460 +0.46 -15.07 1.4738 美元/加元 1.3402 1.3394 +0.06 -3.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.7710 6.7692 +0.03 +3.09 6.5680 澳元/美元 0.7670 0.7678 -0.10 +5.43 0.7275 欧元/瑞郎 1.0785 1.0816 -0.29 -0.93 1.0886 欧元/英镑 0.8895 0.8909 -0.16 +20.74 0.7367 新西兰元/美元 0.7323 0.7334 -0.15 +7.30 0.6825 美元/挪威克朗 8.1484 8.1852 -0.45 -7.82 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0890 9.0886 +0.00 -5.33 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9470 8.9672 -0.23 +5.93 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9689 9.9593 +0.10 +8.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)