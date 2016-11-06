全球汇市：美元净多仓触及逾九个月高位--CFTC/路透数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第六周增加看多美元的押注，美元净多仓触及逾九个月最高位。
11月1日止当周，美元净多仓增至207.8亿美元，此前一周为188.1亿美元。这周的美元净多仓规模为1月底以来最高。
过去几个月里，美元的正面动能是受对下月美联储将升息的预期推动的。周五美国公布的10月非农就业报告在外界看来整体来说是正面的，尽管实际增加的16.1万个要低于预期。
“尽管新增就业岗位低于预期，但10月就业报告整体来说要优于预期，而且没有包含任何会阻止美联储12月升息的因素，我们和许多投资者都预期联储12月会升息，”纽约梅隆银行的资深全球市场策略师Marvin Loh说。
美联储将在六周后将联邦基金利率调升25基点的机率升至80%。
美元指数 10月上涨了逾3%，不过本月略有回调，下滑了1.5%。
BK Asset Management的外汇策略董事总经理Kathy Lien说，美国大选尚未对投机客产生很大的影响。不过普遍的看法是，希拉里若胜选，将利好美元，因为这意味着会持续美联储当前的货币政策。
英镑净空仓继续减少，降至82,961口，为9月底以来的最低位。英镑净空仓已连续五周下滑。
对英国可能进行硬性退欧，并失去准入欧盟市场资格的担忧有所减轻。英镑 本周兑美元反弹了近3%，创下2009年10月以来最佳周度表现。
数据显示，欧元净空仓触及1月中旬以来最高位137,385口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆净多仓：43,160口
欧元净空仓：137,385口
瑞郎净空仓：19,970口
英镑净空仓：82,961口
澳元净多仓：40,867口
加元净空仓：15,960口(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。