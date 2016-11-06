全球汇市：美元净多仓触及逾九个月高位--CFTC/路透数据

路透11月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第六周增加看多美元的押注，美元净多仓触及逾九个月最高位。

11月1日止当周，美元净多仓增至207.8亿美元，此前一周为188.1亿美元。这周的美元净多仓规模为1月底以来最高。

过去几个月里，美元的正面动能是受对下月美联储将升息的预期推动的。周五美国公布的10月非农就业报告在外界看来整体来说是正面的，尽管实际增加的16.1万个要低于预期。

“尽管新增就业岗位低于预期，但10月就业报告整体来说要优于预期，而且没有包含任何会阻止美联储12月升息的因素，我们和许多投资者都预期联储12月会升息，”纽约梅隆银行的资深全球市场策略师Marvin Loh说。

美联储将在六周后将联邦基金利率调升25基点的机率升至80%。

美元指数 10月上涨了逾3%，不过本月略有回调，下滑了1.5%。

BK Asset Management的外汇策略董事总经理Kathy Lien说，美国大选尚未对投机客产生很大的影响。不过普遍的看法是，希拉里若胜选，将利好美元，因为这意味着会持续美联储当前的货币政策。

英镑净空仓继续减少，降至82,961口，为9月底以来的最低位。英镑净空仓已连续五周下滑。

对英国可能进行硬性退欧，并失去准入欧盟市场资格的担忧有所减轻。英镑 本周兑美元反弹了近3%，创下2009年10月以来最佳周度表现。

数据显示，欧元净空仓触及1月中旬以来最高位137,385口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆净多仓：43,160口

欧元净空仓：137,385口

瑞郎净空仓：19,970口

英镑净空仓：82,961口

澳元净多仓：40,867口