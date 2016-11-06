CFTC报告：ICE棉花期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(260,503口) 109,447 33,913 29,276 100,955 185,110 239,678 248,299 17,584 8,963 较10月25日变动(未平仓合约：增加3,241口) -1,211 -2,041 236 -2,581 -1,417 -3,556 -3,222 315 -19 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 42.5 13.2 11.4 39.2 72.0 93.2 96.5 6.8 3.5 各类交易商数量(总计为295家) 137 57 76 58 67 241 169 (完) (编译 白云; 审校 于春红)