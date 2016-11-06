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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:49 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(260,503口)
    109,447   33,913   29,276  100,955  185,110  239,678  248,299   17,584   8,963 
    
    较10月25日变动(未平仓合约：增加3,241口)
    
     -1,211   -2,041      236   -2,581   -1,417   -3,556   -3,222      315     -19
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.5     13.2     11.4     39.2     72.0     93.2     96.5      6.8     3.5
    
    各类交易商数量(总计为295家)
    
        137       57       76       58       67      241      169 (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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