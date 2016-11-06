CFTC报告：NYMEX原油期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,854,612口) 543,096 188,697 598,070 596,233 971,242 1737399 1758009 117,213 96,603 较10月25日变动(未平仓合约：增加32,875口) -28,726 20,461 9,710 39,140 -352 20,124 29,819 12,751 3,056 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.3 10.2 32.2 32.1 52.4 93.7 94.8 6.3 5.2 各类交易商数量(总计为394家) 133 107 168 102 122 328 328 (完) (编译 白云; 审校 于春红)