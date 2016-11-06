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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:49 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,854,612口)
    543,096  188,697  598,070  596,233  971,242  1737399  1758009  117,213  96,603 
    
    较10月25日变动(未平仓合约：增加32,875口)
    
   -28,726   20,461    9,710   39,140     -352   20,124   29,819   12,751   3,056
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.3     10.2     32.2     32.1     52.4     93.7     94.8      6.3     5.2
    
    各类交易商数量(总计为394家)
        133      107      168      102      122      328      328
    (完)   
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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