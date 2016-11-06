CFTC报告：CBOT大豆期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(615,146口) 209,926 70,289 67,637 288,714 381,618 566,277 519,544 48,869 95,602 较10月25日变动(未平仓合约：减少23,921口) 15,967 1,307 -15,005 -16,664 -5,307 -15,702 -19,005 -8,219 -4,916 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 34.1 11.4 11.0 46.9 62.0 92.1 84.5 7.9 15.5 各类交易商数量(总计为592家) 161 137 138 159 227 406 447 (完) (编译 白云; 审校 于春红)