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货币新闻 | 2016年 11月 6日 星期日 16:49 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(615,146口)
    209,926   70,289   67,637  288,714  381,618  566,277  519,544   48,869  95,602
    
    较10月25日变动(未平仓合约：减少23,921口)
    
     15,967    1,307  -15,005  -16,664   -5,307  -15,702  -19,005   -8,219  -4,916
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.1     11.4     11.0     46.9     62.0     92.1     84.5      7.9    15.5
    
    各类交易商数量(总计为592家)
        161      137      138      159      227      406      447
    (完)                   

  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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