CFTC报告：CBOT小麦期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(495,525口) 151,746 227,125 106,305 185,523 120,203 443,574 453,633 51,951 41,892 较10月25日变动(未平仓合约：减少1,591口) -1,564 -12,897 2,885 -3,792 9,199 -2,471 -813 880 -778 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.6 45.8 21.5 37.4 24.3 89.5 91.5 10.5 8.5 各类交易商数量(总计为455家) 150 142 146 114 109 350 329 (完) (编译 白云; 审校 于春红)