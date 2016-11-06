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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:48 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(495,525口)
    151,746  227,125  106,305  185,523  120,203  443,574  453,633   51,951  41,892
    
    较10月25日变动(未平仓合约：减少1,591口)
    
     -1,564  -12,897    2,885   -3,792    9,199   -2,471     -813      880    -778
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.6     45.8     21.5     37.4     24.3     89.5     91.5     10.5     8.5
    
    各类交易商数量(总计为455家)
        150      142      146      114      109      350      329
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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