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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:48 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月1日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(203,042口)
     88,669   77,371   25,283   73,188   79,722  187,140  182,376   15,902  20,666
    
    较10月25日变动(未平仓合约：减少10,527口)
    
     -2,266  -27,318   -1,695   -5,913   13,377   -9,874  -15,636     -653   5,109
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.7     38.1     12.5     36.0     39.3     92.2     89.8      7.8    10.2
    
    各类交易商数量(总计为306家)
        105      115       66       49       57      192      210
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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