CFTC报告：COMEX期铜11月1日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(203,042口) 88,669 77,371 25,283 73,188 79,722 187,140 182,376 15,902 20,666 较10月25日变动(未平仓合约：减少10,527口) -2,266 -27,318 -1,695 -5,913 13,377 -9,874 -15,636 -653 5,109 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 43.7 38.1 12.5 36.0 39.3 92.2 89.8 7.8 10.2 各类交易商数量(总计为306家) 105 115 66 49 57 192 210 (完) (编译 白云; 审校 于春红)