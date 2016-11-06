CFTC报告：CBOT玉米期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约1,345,452口 391,799 313,829 214,101 594,371 621,573 1200271 1149503 145,181 195,949 较10月25日变动(未平仓合约：增加9,838口) 14,113 -1,845 -15,405 12,965 24,159 11,673 6,909 -1,835 2,929 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.1 23.3 15.9 44.2 46.2 89.2 85.4 10.8 14.6 各类交易商数量(总计为750家) 164 161 179 274 331 543 591 (完) (编译 白云; 审校 于春红)