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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:48 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约1,345,452口
    391,799  313,829  214,101  594,371  621,573  1200271  1149503  145,181 195,949
    
    较10月25日变动(未平仓合约：增加9,838口)
    
     14,113   -1,845  -15,405   12,965   24,159   11,673    6,909   -1,835   2,929
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.1     23.3     15.9     44.2     46.2     89.2     85.4     10.8    14.6
    
    各类交易商数量(总计为750家)
        164      161      179      274      331      543      591
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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