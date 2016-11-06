CFTC报告：COMEX期金11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(521,506口) 288,308 73,177 65,953 115,398 354,649 469,659 493,779 51,847 27,727 较10月25日变动(未平仓合约：增加13,889口) 2,932 -15,219 8,037 698 22,350 11,667 15,168 2,222 -1,279 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 55.3 14.0 12.6 22.1 68.0 90.1 94.7 9.9 5.3 各类交易商数量(总计为372家) 192 97 78 48 59 281 201 (完) (编译 白云; 审校 于春红)