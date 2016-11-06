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市场报道 | 2016年 11月 6日 星期日 16:47 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(521,506口)
    288,308   73,177   65,953  115,398  354,649  469,659  493,779   51,847  27,727
    
    较10月25日变动(未平仓合约：增加13,889口)
    
      2,932  -15,219    8,037      698   22,350   11,667   15,168    2,222  -1,279
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       55.3     14.0     12.6     22.1     68.0     90.1     94.7      9.9     5.3
    
    各类交易商数量(总计为372家)
        192       97       78       48       59      281      201
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 于春红)

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