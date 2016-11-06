澳新经济指标预测--11月7日-11月14日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.4 11月7日(一) 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 10月 -- -0.3% 11月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正8 企业信心指数 -- 正6 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +1.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.1% 11月9日(三) 2000 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 2.00% 11月10日(四) 0030 澳洲房屋融资 9月 -2.0% -3.0% 投资性房屋融资 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 57.7 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9% 11月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 49.4 11月14日当周 11月14日(一) 2145 新西兰新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +2.3% (较上年同期) -- +6.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。