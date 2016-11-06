金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.54%，报880.12点。
中国股市：沪综指小幅收跌，盘中创近10个月新高后逐级回落
中国汇市：人民币震荡微收升，市场等待美国非农就业数据公布
香港股市：恒指触及两个半月低点，美国大选临近令市场不安
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巴西股市：收低，受围绕美国大选的担忧影响，尽管出炉的一系列公司业绩表现不错。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.25%，报61,598.393点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2306/11，上日收报3.2345/60。
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南非股市：收在八个月低点，此前连续三日下跌，受美国总统大选结果的不确定性影响。指标Top-40指数 收盘下跌1.1%，报43,229.65点；大盘综合指数 收盘下跌1.1%，报49,686.1点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国就业报告提振美元
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印度股市：触及近四个月来最低水平，并录得五周来的最大周度跌幅，因美国大选结果的不确定性上升，使得市场信心仍然疲弱。BSE指数 收盘下跌0.57%，报27,274.15点，周线跌幅为2.38%；NSE指数 收盘下跌0.6%，报8,433.75点，周线跌2.37%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.7/66.71，上日收报66.74/66.75。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.19%，报971.2点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.38%，报494.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.1%，报63.58；卢布兑欧元 贬值0.26%，报70.66。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。