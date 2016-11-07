《中国报摘》--中国证券报11月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--在新华社建社85周年之际，中国中共中央总书记、国家主席习近平发去贺信。
* 其他:
--中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，当前中国已备案的并购基金管理规模达4,640亿元人民币；基金业协会将尽快把私募股权基金专业委员会改组为并购基金专业委员会，推动长期资金与并购基金对接。
--截至11月6日，沪深两市有1,147家上市公司对今年全年业绩进行了预测，其中预喜公司有812家（包括预增、续盈、扭亏、略增），占71%；预降的公司有258家，占比约为22%。
--天音控股 公告称，收到公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司的函，中新深圳公司拟协议转让所持天音控股全部股权，中新深圳公司持股总数为1.32亿股，占公司总股本的13.76%，本次股权转让价格不低于11.83元/股。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。