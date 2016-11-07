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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月7日

路透11月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.755
6港元 )
    
    美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长跌势，道琼工业指数 收跌42.39点，
或0.24%，至17,888.28点，因美国大选降至，选情胶着让投资者感到不安。 
    
 公司名称              ADR代码       收盘价    涨跌幅    成交量   ADR折合每股普通股  较港股溢价
                                                                                     
                                   （美元）   （%）               (港元)             (%)
 中海油                            123.740    -1.02     13118     9.597              -1.57
 中国铝业                          9.350      -0.53     2657      2.901              -0.32
 中国移动                          55.920     -0.73     90337     86.739             -0.64
 中国人寿                          12.220     -1.29     98204     18.955             -1.38
 中石油                            67.150     -0.21     18842     5.208              -1.74
 中石化                            71.400     -1.19     17075     5.537              -1.12
 汇丰控股                          37.030     -0.16     1875519   57.438             -0.02
 中电信                            50.430     -1.08     5591      3.911              -1.48
 中国联通                          11.500     -0.69     33681     8.919              -1.45
 兖州煤业                          7.380      -1.73     7400      5.724              -1.99
 华能国际                          24.130     -0.70     9843      4.679              -1.50
 南方航空                          28.000     -1.79     3652      4.343              -1.07
 东方航空                          22.330     -0.80     1405      3.464              -0.47
 中芯国际                          6.940      7.10      122700    1.076              -3.02
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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