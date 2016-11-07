《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月7日

路透11月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.755 6港元 ) 美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长跌势，道琼工业指数 收跌42.39点， 或0.24%，至17,888.28点，因美国大选降至，选情胶着让投资者感到不安。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.740 -1.02 13118 9.597 -1.57 中国铝业 9.350 -0.53 2657 2.901 -0.32 中国移动 55.920 -0.73 90337 86.739 -0.64 中国人寿 12.220 -1.29 98204 18.955 -1.38 中石油 67.150 -0.21 18842 5.208 -1.74 中石化 71.400 -1.19 17075 5.537 -1.12 汇丰控股 37.030 -0.16 1875519 57.438 -0.02 中电信 50.430 -1.08 5591 3.911 -1.48 中国联通 11.500 -0.69 33681 8.919 -1.45 兖州煤业 7.380 -1.73 7400 5.724 -1.99 华能国际 24.130 -0.70 9843 4.679 -1.50 南方航空 28.000 -1.79 3652 4.343 -1.07 东方航空 22.330 -0.80 1405 3.464 -0.47 中芯国际 6.940 7.10 122700 1.076 -3.02 （完） (整理 梁慧仪)