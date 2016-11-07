美国债市：公债期货下跌，因股市料将随FBI对电邮门的结论而弹升

路透11月6日 - 美国公债期货周日下滑，在美国大选进入最后关头之际，美国联邦调查局(FBI)周日表示，在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关邮件之后，仍认为没有理由对她提出刑事指控。

美国公债下跌，而股市等风险资产则在此消息之后大涨。

10年期美国公债期货 周日晚间在电子盘下跌约0.3%，该期货周五收于10月21日以来最高收盘水平。

公债及国库券现货尚未开始交易。指标10年期公债 价格周五收涨，收益率报1.78%，是10月25日以来最低收盘水准。(完)

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